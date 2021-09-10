حصيلة نوعية لواجبات وكالة شؤون الشرطة

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 2021/9/3 ولغاية 2021/9/9.
وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز ان "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 2021/9/3 ولغاية 2021/9/9 هي:
-حالات انسانية 15
-فض المشاجرات 1252
3- ضبط عجلات مطلوبة 57
-تبرع بالدم 34
-انقاذ الغرقى 2
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 204
-القبض على متسولين 469
-القبض على سراق 5
-القبض على مخمورين 224
- احالة متهمين الى المحاكم 256
- ضبط اسلحة 36
- ضبط اعتدة / كدس عتاد 477
- تنفيذ اوامر القبض 1551
-القبض على ارهابي 17
- ابطال مفعول عبوة ناسفة 44
- طبع لوحات السيارات 18370
- اصدار اجازات السوق 12245
- اصدار سنوية السيارات 22076
-القبض على عصابات مهمة 3
-القبض على مطلقي العيارات النارية 10
- الدكات العشائرية 10