حصيلة نوعية لواجبات وكالة شؤون الشرطة

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز ان "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 2021/9/3 ولغاية 2021/9/9 هي:-حالات انسانية 15-فض المشاجرات 12523- ضبط عجلات مطلوبة 57-تبرع بالدم 34-انقاذ الغرقى 2-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 204-القبض على متسولين 469-القبض على سراق 5-القبض على مخمورين 224- احالة متهمين الى المحاكم 256- ضبط اسلحة 36- ضبط اعتدة / كدس عتاد 477- تنفيذ اوامر القبض 1551-القبض على ارهابي 17- ابطال مفعول عبوة ناسفة 44- طبع لوحات السيارات 18370- اصدار اجازات السوق 12245- اصدار سنوية السيارات 22076-القبض على عصابات مهمة 3-القبض على مطلقي العيارات النارية 10- الدكات العشائرية 10