كشف ملابسات جريمة غامضة لـ"طفل" تم قتله ورميه في نهر دجلة

وذكرت وكالة وزارة شؤون الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام الكاظمية تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين من بينهم ثلاثة أحداث لارتكابهم جريمة قتل لطفل حدث قاموا بإغراق جثته أثناء ممارستهم السباحة على حافة نهر دجلة في بغداد".وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد لجوء ذوي المجنى عليه الى مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الاجرام وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على المتهمين بالتعاون مع شرطة النجدة النهرية تم اخراج الجثة والتعرف عليها من قبل ذويه ليتم عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".