الاطاحة بالمعاون الاداري لما تسمى بفرقة اليرموك الداعشية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الاطاحة بالمعاون الاداري لما تسمى بفرقة اليرموك الارهابية في محافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمعلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة - احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ تم القاء القبض على احد الارهابيين المهمين في منطقة النساف الصبيحات في قضاء الفلوجة بالانبار، والذي كان يشغل منصب المعاون الاداري لكتيبة الفقار التابعة لما تسمى بفرقة اليرموك الداعشية".

واضاف البيان، انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، حيث جرى تسليمة لجهة الطلب".