الاستخبارات تطيح "بمنسق ووالي الشمال" في داعش

وقالت الخلية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنوا من القبض على إرهابيين، احدهما ما يسمى (امني ولاية شمالي العراق) المكنى (ابو ابراهيم دابق)، والآخر ما يسمى (المسؤول والمنسق بين قيادات عصابات داعش الإرهابية)".وأوضحت، أن "ما يكنى بأبي ابراهيم دابق يعد المطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كردستان العراق"، مشيرة إلى أنه "المسؤول أيضاً عن تشكيل المفارز الإرهابية من بينها المفرزة التي تم القبض عليها سابقاً في محافظتي كركوك والانبار، ومفرزة أخرى تم القبض عليه في إقليم كردستان العراق والتي كانت تحاول عمل تفجيرات واغتيالات داخل الإقليم".وبينت، أن "عملية القبض جاءت بعد جهود ميدانية استمرت لأكثر من شهر ونصف وملاحقة في محافظات كركوك و نينوى وبغداد والانبار"، لافتة إلى أن "هذا الإرهابي هو زوج إحدى الإرهابيات الملقى القبض عليها سابقاً وهي التي كانت تقوم بإدخال أسلحة الكاتم والعبوات الناسفة الى محافظة أربيل".كما تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وفق البيان، من "القاء القبض على ما يسمى المسؤول الأول والمنسق بين قيادات عصابات الإرهابية لكفالات داعش"، مؤكدة أنه "اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا".