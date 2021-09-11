الحشد ينهي عملية "ثأر الأبطال": حققت جميع الأهداف

وقال قائد عمليات الانبار للحشد، قاسم مصلح، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عملية ثأر الابطال حققت نجاحا كبيرا قطع امداد العدو في الطرق النيسمية التي كان يستغلها في شن هجمات على قواتنا المرابطة على الحدود، حيث ان المناطق والاودية الممتدة من جنوب القائم الى الطريق الدولي المحصورة بين الحدود العراقية السورية وطريق عكاشات تم تفتيشها وتطهيرها".وأضاف، أن "العملية شهدت تطهير اكثر من (٨) الاف كم مربع بواقع اربعة محاور باربعة الوية (١٣-١٧-١٨-١٩) وفوج درع القائم حشد عشائري التابعة لهيئة الحشد المنضوية تحت قيادة عمليات الانبار كل الالوية انجزت مهامها المكلفة بها من تدمير المضافات ودهم وتفتيش الاودية والقرى وردم الطرق النيسمية حيث تم تطهير( محيط وادي صواب- منطقة الشيحيات-منجم الفوسفات-قرية البو خليفة-البو حيات- وادي الولج- المرصنات- التنف-المفيده-وادي الخرش - مكر الذيب )".واشار الى ان "العمليات الامنية ستستمر في الايام المقبلة لحين انهاء تواجد الخلايا النائمة ومنع تنقلهم من قاطع الى اخر ، مؤكدا ان العملية حققت نجاح دون اي خسائر".