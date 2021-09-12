لتأمين زيارة الاربعينية.. الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة في جرف النصر

وذكرت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العملية تأتي ضمن الخطط الأمنية لتأمين طرق الزائرين الوافدين في الاربعينية صوب قبة أبي الأحرار الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة".وتتضمن العملية بحسب البيان "مسحا وتفتيشا للمناطق والبساتين الكثيفة في جرف النصر، لتأمين الأهداف المرسومة شمالي بابل من أي تسلل لعناصر داعش لاستهداف الزائرين".