إحباط محاولة تهريب 4 حاويات مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز،"تمكن أبطال منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني من ضبط 4 حاويات معدة للتهريب".واضافت انه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (15) سيارة متضررة دون الموديل وتعتبر مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".واشارت الهيأة الى انه "تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".