الاعلام الامني: القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهم بالارهاب في بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان"الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت مفارز استخبارات وأمن بغداد من القاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب".واضافت، ان"القطعات الأمنية في الجيش والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، والقوات الخاصة، تواصل عملياتها في تفتيش وتطهير مناطق شمالي بغداد (الطارمية) اذ تمكنت قوة من لواء (23) واللواء (12) بالحشد الشعبي من ضبط صاروخين نوع كاتيوشا مع منصة للصواريخ، وكدس للأعتدة والمواد المتفجرة يحتوي (7) صاروخ قاذفة مضاد للأشخاص، و (10) صواريخ نوع SPG9، و(13) رمانة يدوية مع (67) كيس بارود و(3) كيس مملوء بمادة الـ(C4) شديدة الانفجار وثلاثة الغام و(12) علب مواد تفجير في منطقة "الغزيلية" شمالي بغداد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".واشارت الخلية الى ان"قــواتنا الأمنية فــي فرقة المشاة الحـــادية عشر والفرقتين (الأول والثانية) شرطة اتحادية، تمكنت من القاء القبض على (16) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة بالإضافة إلى القبض على متهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة من قبل قوة من أفواج طوارئ شرطة بغداد، كما وتمكنت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية من ضبط متهم يستقل عجلة نوع "ستوتة" محملة بمادة البيض "منتهي الصلاحية" غير الصالح للاستهلاك البشري وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة".