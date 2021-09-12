الاستخبارات تطيح بإرهابي اثناء محاولته دخول الرطبة

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت توجه احد الارهابيين من الرمادي ومحاولته الدخول الى مدينة الرطبة في الانبار".وأضافت، أنه "تم على اثرها وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ١٨ واستخبارات اللواء بنصب كمين محكم له في سيطرة الكيلو ٧٠ والقاء القبض عليه".وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".