اصابات بين عناصر حشد الدفاع وقوات حفظ النظام وسط بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باصابة ثلاثة عناصر من قوات حفظ النظام وخمسة عناصر من حشد الدفاع اثناء تفريق مظاهرة لعناصر حشد الدفاع وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " العشرات من عناصر حشد الدفاع تجمعوا عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق مطالبين باعادتهم الى الخدمة".
واضاف ان " التظاهرات وتطورت الى استخدام الحجارة من قبل عناصر حشد الدفاع وعلى الفور تدخلت قوات حفظ النظام وتمكنت من ابعادهم وتفريقهم بالوقت الحالي".
واشار المصدر الى ان "المواجهات ا سفرت عن 3 اصابات من قوات حفظ النظام نتيجة تعرضهم للحجار، و٥ اصابات من حشد الدفاع نتيجة الضرب بالعصا"، موضحا انه "تم السيطرة على الوضع من قبل قوات حفظ النظام وابعاد المتظاهرين".