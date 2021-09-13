اصابات بين عناصر حشد الدفاع وقوات حفظ النظام وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " العشرات من عناصر حشد الدفاع تجمعوا عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق مطالبين باعادتهم الى الخدمة".واضاف ان " التظاهرات وتطورت الى استخدام الحجارة من قبل عناصر حشد الدفاع وعلى الفور تدخلت قوات حفظ النظام وتمكنت من ابعادهم وتفريقهم بالوقت الحالي".واشار المصدر الى ان "المواجهات ا سفرت عن 3 اصابات من قوات حفظ النظام نتيجة تعرضهم للحجار، و٥ اصابات من حشد الدفاع نتيجة الضرب بالعصا"، موضحا انه "تم السيطرة على الوضع من قبل قوات حفظ النظام وابعاد المتظاهرين".