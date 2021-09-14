بحوزته "كلاشنكوف" ومخازن عتاد.. القبض على "قاتل" في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على قاتل بحوزته بنادق كلاشنكوف ومخازن عتاد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مركز شرطة شيخ سعد التابع الى قيادة شرطة بغداد تمكن من القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل عمد".



واضافت، انه "تم مداهمة مكان تواجده بعد ان وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني لالقاء القبض على المتهم كونه اقدم على قتل حدث حيث تم اثناء هذه العملية القاء القبض على المتهم وبحوزته بنادق كلاشنكوف عدد ٢ بالاضافة الى ٩ مخازن عتاد مع ٢٤٠ اطلاقة عتاد حيث تم اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".