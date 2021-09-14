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تغريدة جديدة للصدر يخاطب فيها الجيش العراقي
أمن
2021-09-14 | 11:01
7,854 مشاهدة
أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أن جيش العراق قادر على حماية البلد من الداخل والخارج، فيما أشار إلى أنهم ملزمون بحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع من الحرق والفساد والتصرفات الصبيانية وغيرها.
في ما يلي تغريدة الصدر:
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