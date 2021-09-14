ضربة جوية تستهدف مركبتين على الحدود العراقية السورية

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن مركبتين على الحدود العراقية السورية تعرضتا لضربة جوية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضربة جوية استهدفت عجلتين ضمن الشريط الحدود العراقي السوري".

وأضاف المصدر أن "خسائر مادية حتى الان ولا توجد خسائر بشرية".