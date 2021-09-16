سقوط قذيفتي هاون غرب المقدادية

أفاد مصدر أمني، الخميس، بسقوط قذيفتي هاون غرب المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، غن "قذيفتي هاون سقطتا بالقرب من معمل ألبان المقدادية غربي القضاء".

وأضاف المصدر أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية".