اصابة شخصين نتيجة انفجار مجهول ضمن ساحة التحرير

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " شخصين اصيبا بجروح نتيجة انفجار مجهول داخل عجلة تحمل مولدة توليد كهرباء ضمن ساحة التحرير وسط بغداد".وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الجمعة، توافد المئات لاحياء الذكرى الثانية لثورة تشرين.وقال مراسل السومرية، ان "المئات توافدوا الى ساحة التحرير وسط بغداد على الرغم من قطع الطرق المؤدية الى الساحة".واضاف ان "المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب بكشف قتلة المتظاهرين وازاحة الفاسدين من الحكم".