الانبار تتخذ قراراً هاماً بشأن اجراءات السكن

قرر قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، اليوم الاثنين، عدم السماح لاي شخص بالسكن في المحافظة بدون موافقات ومعلومات كامله عنه.

وقال كسار خلال مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، "ضرورة اخذ اقصى تدابير الحيطه والحذر ومتابعة المطلوبين ومتابعة الغرباء الداخلين الى قواطع المسؤولية وبذل المزيد من الجهود ومضاعفة الطاقات خصوصا ونحن مقبلين على ابواب الانتخابات والعمل بالحس الامني من قبل الجميع".

واضاف، "التاكيد على كافة المدراء وامري الافواج وضباط المراكز افهام المنتسبين بطبيعة الواجبات وتنفيذها بكل حرص من خلال البحث عن المطلوبين والقاء القبض عليهم وافساد مخططاتهم الاجرامية".

وتابع، "نؤكد على كافة القطعات في قواطع المسؤولية بالبحث والتدقيق عن كافة الغرباء والدخلاء في قاطع المسؤولية"، مبينا انه " تقرر عدم السماح لاي شخص بالسكن بدون موافقات ومعلومات كامله عنه".

وذكر قائد شرطة محافظة الانبار، انه "تم تعزيز السيطرات الرئيسية بعدد من المنتسبين وكذلك نصب سيطرات متحركة في قواطع المسؤولية والتاكيد على تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة المصادر وجمع المعلومات".