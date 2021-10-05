بينهم بالارهاب.. القبض على عدد من المتهمين في المجر الكبير

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز،، ان "مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير / مركز ناحية العدل، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالإرهاب لارتكابه جريمة إطلاق النار على منزل احد المواطنين ما يعرف "بالدگة العشائرية" ، واربعة متهمين بالشروع ومتهمين بالتهديد".واضافت ان "عملية القبض جاءت وفق ممارسات امنية شملت ناحية العدل التابعة للقضاء المذكور"، فيما أشار الى "إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين اصولياً".