الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال "إرهابية" في تلعفر

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال "إرهابية" في تلعفر غربي نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "تأكيداً لمساعيها بملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع استخبارات ومكافحة تلعفر وقوات برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ تم خلالها القبض على احدى الارهابيات اللواتي كن ناشطات بما يسمى (ديوان التعليم) في قضاء تلعفر غربي نينوى اثناء دخول داعش الارهابي للمحافظة".

وأضاف البيان أنها "تقوم بتشجيع الفتيات والنساء للانتماء لتلك العصابات وهي من المطلوبات للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب".