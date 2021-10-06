خبير أمني يكشف تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية في منطقة حمام العليل

كشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف، اليوم الاربعاء، تفاصيل جديد عن العملية العسكرية التي ادت الى مقتل ثلاثة ارهابيين بمنطقة حمام العليل جنوب شرقي الموصل.

وقال ابو رغيف في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، ان "الاستخبارات العسكرية وبعملية اجهاضية بامتياز، تحاصر وكراً للتنظيم فيه مضافة متنوعة عند مقالع العريج في حمام العليل بالموصل، وبقوة عسكرية ضاربة من فق/١٦، تتمكن وبعد اشتباكات مع هذهِ المجموعة من ارداء ثلاثة من انغماسييهم المعتمرين بالاحزمة الناسفة الى قتلى وجار البحث عن باقي أشلائهم".

الاستخبارات العسكرية

وبعملية اجهاضية بامتياز،تحاصر وكراً للتنظيم فيه مضافة متنوعة عند مقالع العريج في حمام العليل بالموصل،وبقوة عسكرية ضاربة من فق/١٦،تتمكن وبعد اشتباكات مع هذهِ المجموعة من ارداء ثلاثة من انغماسييهم المعتمرين بالاحزمة الناسفة الى قتلى وجار البحث عن باقي أشلائهم. — فاضل ابو رغيف (@fadhil_abu_ragh) October 6, 2021

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، مقتل ثلاثة ارهابيين بمنطقة حمام العليل جنوب شرقي الموصل.