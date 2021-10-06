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انطلاق عملية أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية في ديالى

أمن

2021-10-06 | 05:09
انطلاق عملية أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية في ديالى
95 مشاهدة

اطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي،اليوم الاربعاء، عملية أمنية لملاحقة العناصر الارهابية في ديالى.

وقال قائد العمليات طالب الموسوي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوات من المشاة في الألوية 4 ، 23 ، 24 بالحشد الشعبي شرعت صباحا بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض الثلاب في ديالى"، مبينا ان "العملية مسندة بنيران المدفعية وطائرات مسيرة وكاميرات حرارية لمعالجة الأهداف التي وردت عنها معلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد الارهابيين".
 
ولفت الموسوي إلى ان "هذه العملية طبق فيها نظام الحروب الجبلية وشهدت تقدم الأهداف راجلا وبشكل قفزات لتأمين المحاور"، مشيرا الى ان "دور الجهد الاستخبارات و الهندسة العسكرية للحشد الشعبي فعال جدا في فتح الطرق وايصال القطعات الى أهدافها، فضلا عن مفارز مكافحة المتفجرات التي كان لها دور كبير في رفع العبوات المزروعة على طول الطريق، اضافة الى جهود جميع الصنوف الأخرى".
 
وأكد الموسوي "استمرار العمليات الأمنية لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون في المحافظة وسيعلن عن نتائجها حال الانتهاء منها".

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