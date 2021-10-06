تفعيل صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية في بغداد

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بتفعيل صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء فعلت صافراتها لغرض الفحص التجريبي".