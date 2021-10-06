الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يصدر توجيهاً يخص الإعلاميين

وقال اللواء رسول في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عقد مؤتمراً موسعاً مع مدراء إعلام قيادات العمليات والفرق والأسلحة والصنوف في الجيش العراق بحضور نائب قائد القوات البرية".ووجه الناطق باسم القائد العام، وفق البيان، "بتسهيل عمل الاعلاميين في بغداد والمحافظات وعدم مطالبتهم بكتاب العمليات المُلغى منذ عام 2015".واكد اللواء رسول على، أن "الاعلاميين والصحافيين شركاء حقيقيين في النصر على داعش وتسهيل مهام عملهم من واجبات ضباط الاعلام".كما جرى خلال المؤتمر، "مناقشة جملة من المواضيع التي تخص عمل الإعلام الأمني وسبل توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لعمل وسائل الإعلام بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة".