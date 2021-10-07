الإطاحة بعصابة مختصة بـ"التسليب" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها قطعات قيادة عمليات بغداد لحفظ امن وسلامة المواطنين واستقرار مناطق العاصمة بغداد وبعد ورود معلومات عن وجود اطلاق عيارات نارية ضمن منطقة الأعظمية شرعت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة(44) الفرقة الحادية عشرة ومفرزة من جهاز الامن الوطني وشرطة النجدة وبعد محاصرة مكان الحادث تبين وجود عصابة كانت تحاول تسليب صاحب إحدى الصيدليات في المنطقة".وتابعت ، "من خلال المتابعة الفورية تم رصد عجلة نوع طيبة اجرة (صفراء) تعود لأفراد العصابة وبعد اطلاق النار عليها تم القاء القبض على سائقها، واعتقال المتهم الاخر اثناء محاولة هروبه".واشارت القيادة الى انه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة وفق القانون، واسعاف صاحب الصيدلية ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".