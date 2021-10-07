احباط محاولة "داعشية" لاختطاف مواطن وتدمير وكراً لهم في نينوى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لغرض تحديد مسالك العصابات الارهابية عبر تكثيف دوريات المراقبة والاستطلاع من قبل مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ أحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع، ووفقا ًلمعلومات دقيقة اكدت وجود عناصر لداعش الارهابي تخطط لاختطاف احد المواطنين في منطقة قراج بقضاء مخمور في نينوى، رصدت مفارزنا الاستخبارية في لواء المشاة ٥٠ تحركات لاربعة عناصر من داعش الارهابي باتجاه الهدف المطلوب لهم، الامر الذي دفع مفارزنا الاستخبارية ومفرزة من استخبارات ومكافحة مخمور للتوجه الى المجموعة الارهابية والتي لاذت بالفرار الى الجبل حال مشاهدتها لمفارزنا ".واضافت المديرية انه ى"على ضوء ذلك جرت عملية تفتيش دقيقة للمكان عثر خلاله على وكراً خاص للدواعش باحدى مزارع الذرة بالمنطقة يضم بداخله صواريخ قاذفة ودراجة كاتمة ومفروشات وارزاق ومواد جافة وشاحنات موبايل وسكاكين ".واشارت الى ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير الوكر موقعيا".