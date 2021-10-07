العثور على وكر لداعش والقبض على ارهابي في محافظتين

أفاد مصدر أمني رفيع في مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، بالعثور على وكر تابع لعصابات داعش الارهابية جنوب ناحية كنعان في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الاستخبارات العسكرية واثناء البحث والتفتيش ضبطت وكرا لإرهابيي داعش يحوي حزام ناسف عدد (1)، وصاروخ قاذفة عدد (5) وصاروخ درع عداد واحد، بالإضافة إلى بطاريات عدد (2) وحاوية احادية تالفة وعجينة "تي ان تي" فضلا عن أسلاك تفجير".

وأضاف، أنه "تم تفجير المواد موقعيا من قبل سرية الهندسة في ديالى".

إلى ذلك، أفاد ذات المصدر بالقبض على الارهابي "أيمن اللهيبي‘" والمطلوب وفق المادة ٤ ارهاب.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عملية الاعتقال تمت قرب سيطرة العقرب في الموصل، وسيتم تسلم المتهم اصوليا حسب الضوابط".