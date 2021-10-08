انطلاق عملية أمنية لتعقب الخلايا الإرهابية وتأمين الانتخابات في صلاح الدين

وذكر الحشد الشعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة أمنية من الحشد باشرت وبالتعاون مع القوات الأمنية الأخرى، بالبحث عن مطلوبين وتعقب الخلايا الداعمة للإرهب في مناطق شرق الثرثار والواقعة بين منطقة عين الفرس ووادي الحصى".وأوضح البيان، إن "العملية أنطلقت لتأمين الطرق ومنع تهديد عصابات داعش وتدمير مخابئه وتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال الانتخابات المقرر اجراؤها في 10 تشرين الأول وتأمين مراكز الاقتراع من استهدافات داعش في صلاح الدين".