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أنفجار عبوة لاصقة وسط كركوك (صورة)
أمن
2021-10-11 | 04:14
المصدر:
السومرية نيوز
845 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بوقوع أنفجار عبوة لاصقة في محافظة كركوك.
وقال المصدر للسومرية: إن "عبوة لاصقة أنفجرت بعد أن كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية ضمن حي النداء في كركوك".
وأضاف، إن "الأنفجار لم يسفر عن أي إصابات".
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أنفجار
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