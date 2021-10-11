أنفجار عبوة لاصقة وسط كركوك (صورة)

أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بوقوع أنفجار عبوة لاصقة في محافظة كركوك.



وقال المصدر للسومرية: إن "عبوة لاصقة أنفجرت بعد أن كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية ضمن حي النداء في كركوك".



وأضاف، إن "الأنفجار لم يسفر عن أي إصابات".