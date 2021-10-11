كمين بواسطة الكاميرات الحرارية يطيح بمهرب مخدرات بارز في العراق

وقال المصدر للسومرية: إن "معلومات إستخبارية دقيقة أشارت الى محاولة أحد مهربي المخدرات التسلل الى العراق من خلال قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة في نينوى".وأضاف، أن "القوات الأمنية نصبت كمين مُحكم بعد مشاهدة المهرب بواسطة الكاميرات الحرارية"، مبينا أن "عملية القبض تمت اثناء إجتيازه الشريط الحدودي".وأوضح المصدر، إن "المهرب عراقي الجنسية يدعى (ذ ا)، ويسكن قرية الرمو التابعة الى ناحية ربيع"، وفيما لفت إلى إن "المهرب إعترف بمسؤوليته عن إدخال كمية (108000) قرص مخدر تم ضبطها منذ يومين، أكد أنه سيتم تسليمه الى جهة الطلب إصولياً".