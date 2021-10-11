الاستخبارات تطيح بمتهمين بحوزتهما ٥٠ قطعة اثرية في بغداد

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الأمنية لمتابعة الخارجين عن القانون وملاحقة منفذي الجريمة المنظمة، وبهدف حفاظ على التراث العراقي، وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت خلالها من القاء القبض على متهمين اثنين يستقلان عجلة يقومان بالمتاجرة بالقطع الأثرية في مدينة الكاظمية المقدسة وبحوزتهما خمسين قطعة اثرية واختام اسطوانية".وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا لإكمال أوراقهما التحقيقية".