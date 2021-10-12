الإطاحة بسارق ومنتحل صفة وتاجر مخدرات في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على سارق، ومنتحل صفة، وتاجر مخدرات، في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها قطعات قيادة عمليات بغداد لحفظ أمن وسلامة المواطنين واستقرار مناطق العاصمة، وبناء على معلومات دقيقة وتنسيق استخباري مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من شرطة بغداد فوج طوارئ بغداد الحادي عشر وبفريق عمل متخصص، من نصب كمين محكم لتاجر مخدرات كبير في جانب الرصافة من بغداد، حيث تم القبض عليه وضبط بحوزته واحد كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة المعدة للترويج، وجهاز للتعاطي".

وأضافت، ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية ألقت القبض على متهم بالسرقة ضبط بحوزته 12 قناع وقاية كيمياوي مع 9 فلاتر للأقنعة، وذلك بعد نصب سيطرة مفاجئة في منطقة البلديات شرقي بغداد".



واشارت الخلية الى، ان "المفارز المشتركة في القيادة وخلال انتشارها في جانبي الكرخ والرصافة تمكنت من القاء القبض على متهم ينتحل صفة مطلوب للقضاء العراقي وفق احكام هذه المادة، كما تم ضبط ثلاث مسدسات وبندقيتين اثنتين مختلفة الأنواع وغير مرخصة، و60 إطلاقة عتاد، مع 20 حبة مخدرة وغرام واحد من مادة الكرستال المخدرة، وتمت إحالة المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".