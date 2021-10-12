بحوزتهم "كريستال" وحبوب مخدرة.. القبض على 13 متهما في البصرة وبابل

ذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة، ألقت القبض على (13) متهما في محافظتي (البصرة - بابل) وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي ".واشارت الى، انه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32 ) مخدرات ".وبينت الوكالى، ان "الواجبات جاءت بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم".