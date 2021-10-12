شرطة البصرة تقبض على متهم بالارهاب

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز الشرطة في سيطرة الشهيد العميد حسن جلوب مارد "السدرة"، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".وأضافت إن "العملية تمت على أثر إجراءات التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات المارة عبر السيطرة"، موضحة أنه " تمت إحالة المتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".