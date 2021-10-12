مكافحة المخدرات تقبض على متهم بحوزتة 108 الاف حبة مخدرة

اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على متهم في محافظة نينوى بحوزته (108،000) مئة وثمانية ألاف حبة مخدرة نوع كبتاجون".



واضافت انه "تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات"، موضحة ان "هذا الواجب جاء بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في محافظة نينوى، وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم".