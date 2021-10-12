إصابة شخص بانفجار "جسم غريب" شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة شخص بانفجار جسم غريب شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جسما غريبا استهدف منزلا ضمن مدينة الشعلة في بغداد".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن إصابة شخص بجروح".