اصابة شخص بنزاع عشائري في الناصرية

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باصابة شخص بنزاع عشائري في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً أصيب نتيجة تجدد نزاع عشائري ضمن مدينة الناصرية". وأضاف المصدر أن "النزاع استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".