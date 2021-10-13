الاعلام الامني: ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملية امنية ضمن محافظة بغداد، أسفرت عن ضبط عشرات الاطنان من "الدجاج المجمد ومقطعاته" تقدر ٤٠ طن، كما ضبطت مواد غذائية مختلفةً منتهية الصلاحية بنحو ٤ اطنان وكمية من الأدوية الممنوعة من الاستيراد وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية تقدر ٤ اطنان".واضافت انه "تم القاء القبض على ٦ متهمين تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".