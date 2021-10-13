توضيح من الداخلية بشأن هوية الأحوال المدنية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "هوية الأحوال المدنية لا يمكن الغاءها في الوقت الحاضر وهي وثيقة رسمية لازالت نافذة ولا يمكن الاستغناء عنها الا في حال حصول جميع المواطنين على البطاقة الوطنية".وأشارت إلى أن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة مستمرة بالعمل في مختلف دوائر البطاقة الوطنية من أجل تخفيف العبء عن المواطنين ولغرض حصول جميع العراقيين على البطاقة الوطنية خلال سقف زمني معين بعدها سيتم الإعلان عن موعد الاستغناء عن هوية الأحوال المدنية".