الإطاحة بناقل "داعش" في الطارمية

وذكرت المعاونية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخباريه دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم اعتقال ناقل إرهابيي داعش المدعو (ق. أ. ع)، مبينة ضبط أسلحة وعتاد كان يخفيها الإرهابي قرب داره".وأضافت، ان "الواجب تم بالتنسيق مع قطعات الجيش العراقي في الطارمية اللواء ٥٩".ودعت المعاونية بحسب البيان، "الى الاخبار عن كافة المعلومات والشبهات الأمنية على الرقم الساخن ٤٨١".