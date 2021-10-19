استهداف مقر أمني تابع لحشد الدفاع في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باستهدف مقراً امنيا تابعاً لحشد الدفاع في منطقة اللطيفية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "احد مقرات حشد الدفاع استهدفت بثلاث قذائف هاون فجر اليوم ضمن قضاء اللطيفية بالعاصمة بغداد".



