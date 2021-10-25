الإطاحة بأحد عناصر "داعش" شمالي بغداد

وقال الحشد في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي/ مديرية الاستخبارات العسكرية و بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحافظة الانبار تمكنت من القاء القبض على احد عناصر فلول داعش الارهابي شمالي العاصمة بغداد".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء نتيجة لتكثيف الجهود الاستخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة حثيثة ورصد تحركاته، قبل ان يتم القاء القبض عليه في احدى مناطق شمالي العاصمة بغداد".