سقوط خمس قذائف هاون على قرية في ديالى

أفاد مصدر أمني، السبت، بسقوط خمس قذائف هاون على قرية في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خمس قذائف هاون سقطت مساء اليوم على قرية الجديدة في ديالى". وأضاف المصدر أن "سقوط القذائف لم يتسبب باصابات تذكر".