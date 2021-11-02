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تقدم يوجه دعوة للكاظمي بشأن ملف الامن في ديالى

أمن

2021-11-02 | 08:28
تقدم يوجه دعوة للكاظمي بشأن ملف الامن في ديالى
1,885 مشاهدة

دعا رئيس تحالف تقدم في محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الوطني في محافظة ديالى، لمناقشة التراجع المخيف في الوضع الامني بالمحافظة .

وقال الدهلكي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ماحصل من خروقات امنية في قريتي الرشاد ونهر الامام والقرى المجاوره في قضاء المقدادية والتي راح ضحيتها العشرات من الابرياء بين شهيد وجريح، وعمليات حرق وتهجير ونزوح جماعي لأهالي قرى القضاء الى المناطق المجاورة، وما نجم عنه من اوضاع انسانية صعبة لتلك العوائل، جميعها بحاجة الى وقفة جادة وسريعة لتدارك الأمر وعدم الاكتفاء بالإجراءات الروتينية من استبدال قيادات امنية او فرض حظر للتجوال لساعات معينة".

واضاف ، ان "الوضع في ديالى اليوم في انحدار خطير وان ديالى مسروقه من قبل الدواعش وسلاح الميلشيات المنفلت ويجب عودتها الى حضن العراق وعلى القائد العام للقوات المسلحة ان يكون حاضرا بقوة في المحافظة لمسك القرار والسيطرة على الأوضاع فيها وأخذ الدور الحقيقي وزمام الامور قبل خروجها عن السيطرة وحصول تداعيات قد تحرق الأخضر واليابس في حال التماهل عنها"، مشددا على "اهمية ان يكون رد الفعل على حجم الكارثة، بالتالي فان تواجد مجلس الأمن الوطني في ديالى ووضع الخطط والقرارات الانية والسريعة هو الخيار الاسلم لتفادي التداعيات الخطيرة وايجاد الحلول الواقعية للازمة".

واكد على "اهمية ان يكون الحل عقلانيا من جميع النواحي الامنية والمجتمعية وان يحاسب المجرم مهما كان فلا يوجد من هو فوق القانون في حال اردنا بناء دولة حقيقية، وعلى جميع الاطراف ان تبتعد عن سياسة التهديد والوعيد لان وضع البلد لا يحتمل المزيد من المزايدات والصراعات التي استفادت منها الزمر الارهابية والمليشياوية ودفع ثمنها المواطن البسيط".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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