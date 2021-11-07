رفع احد الصواريخ غير المنفجرة من مقر اقامة رئيس الوزراء (صور)

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، برفع احد الصواريخ غير المنفجرة من مقر اقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية قامت برفع احد الصواريخ غير المنفجرة من مقر اقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيَّرة مفخَّخة.

فيما دعا الكاظمي، الجميع إلى الحوار الهادف والبنَّاء من أجل العراق ومستقبله، مشيراً إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا.