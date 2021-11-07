انفجار "مولدة كهرباء" وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار "مولدة كهرباء" وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مولدة كهرباء انفجرت مساء اليوم ضمن مناطق القريبة من الكرادة".

وأضاف المصدر أن "الحادث لم يسجل ضحايا".