بالإنفوجرافيك.. حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2021/11/5 ولغاية 2021/11/12 كالاتي:-حالات انسانية 17-فض المشاجرات 1193- ضبط عجلات مطلوبة 52-تبرع بالدم 19-انقاذ الغرقى 1-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 189-القبض على متسولين 623-القبض على سراق 20-القبض على مخمورين 855-القبض على حالات العنف الاسري 72-احالة متهمين الى المحاكم 192- ضبط اسلحة 55-كشف مسرح الجريمة 189-تنفيذ اوامر القبض 1602-القبض على ارهابي 12- ابطال مفعول عبوة ناسفة 69- طبع لوحات السيارات 17167-اصدار اجازات السوق 15192- اصدار سنوية السيارات 26753-القبض على مطلقي العيارات النارية 19-الدكات العشائرية 9