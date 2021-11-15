رفع مرابطة وفتح شارع رئيسي في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تواصل قيادة عمليات بغداد نهجها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والإسهام في تقليل الاختناقات المرورية وضمن الخطة المرسومة حيث باشر الجهد الهندسي للقيادة برفع مرابطة شارع النخيل وافتتاح الشارع الرئيسي لمحلة ٨٢٥ (منطقة السيدية) في جانب الكرخ".واضاف البيان، ان "المواطنين ثمنوا جهود قيادة عمليات بغداد، في حفظ الامن والاستقرار ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم".