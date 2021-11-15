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الكشف عن طبيعة انفجار سمع دويه في بغداد - عاجل
أمن
2021-11-15 | 03:59
10,255 مشاهدة
كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، طبيعة الانفجار الذي سمع ضمن مناطق غرب بغداد.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز: إن "صوت الانفجار الذي سمع ضمن مناطق غرب بغداد، ناجم عن تفجير كدس للعتاد مسيطر عليه ضمن قضاء ابو غريب".
المحرر:
رسول مجيد
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