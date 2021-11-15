الكشف عن طبيعة انفجار سمع دويه في بغداد - عاجل

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، طبيعة الانفجار الذي سمع ضمن مناطق غرب بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز: إن "صوت الانفجار الذي سمع ضمن مناطق غرب بغداد، ناجم عن تفجير كدس للعتاد مسيطر عليه ضمن قضاء ابو غريب".