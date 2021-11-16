اعتقال ثلاثة متهمين بالإرهاب وضبط كدس أعتدة جنوبي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتقال ثلاثة متهمين بالإرهاب وضبط كدس أعتدة جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات قيادة عمليات بغداد/ المقر المتقدم – الكرخ، متمثلة بفرقة المشاة السابعة عشرة تستمر في عملياتها الاستباقية المبنية على معلومات استخبارية، من أجل حفظ الأمن والاستقرار في مناطق جنوب بغداد، وفي هذا السياق تمكنت قوة من لوائي المشاة (25 / 55) بإمرة اللواء الركن قائد الفرقة، وخلال عمليات بحث وتفتيش في مناطق (المحمودي، والسعدان، والحمام، والرعيد، والغريباويين، والسلطان، والمعامير) من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب، وضبط كدس للأعتدة يحتوي على (3) صواريخ قاذفة مضادة للدروع، وصاروخ مضاد للأشخاص، و(5) قنابر هاون عيار (82) ملم، و(6) قنابر هاون عيار (60) ملم".

وتابع البيان، ان "قوة من اللواء الأول شرطة اتحادية وبالتنسيق مع استخبارات وأمن عمليات بغداد تمكنتمن اعتقال متهم وفق المادة (4/1) إرهاب، بعد متابعته، في منطقة العدوانية، جنوبي بغداد".

واضاف انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".