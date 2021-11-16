Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال "إرهابيين" احدهما مسؤول في "ولاية الجزيرة" غربي نينوى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

القبض على 7 مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد

أمن

2021-11-16 | 06:25
القبض على 7 مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد
128 مشاهدة

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على 7 مطلوبين احدهم بالإرهاب وآخرين بقضايا المخدرات والاعتداء والتزوير في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية ، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤"إرهاب" ، في منطقة (العدوانية) ببغداد".
 
واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من مركز شرطة المدائن تمكنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين مطلوبين والصادرة بحقهما مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤١٣ " اعتداء عمد" في منطقة (الخناسة - قضاء المدائن) شرقي بغداد".
 
وتابع، ان "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالتعاون مع مفرزة من مركز شرطة الزعفرانية تمكنت من القبض على متهم وفق أحكام المادة ٢٩٥ "تزوير" في منطقة "الزعفرانية" جنوب شرق بغداد".
 
واوضح، "كذلك ألقت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية ، القبض على ثلاثة متهمين طرفي مشاجرة ضمن منطقة (الحرية) ببغداد ، وتمت عملية إلقاء القبض عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية مسنودة بالجهد الاستخباري أثناء تجوال إحدى دوريات اللواء ضمن المنطقة وبعد ملاحظة وجود المشاجرة تم على الفور إلقاء القبض على المتهمين، تم تسليم المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:08 | 2021-11-16 13:08
13:03 | 2021-11-16 13:03
12:49 | 2021-11-16 12:49
المزيد
اعلان
اعلان
اعلان
الكشف عن طبيعة انفجار سمع دويه في بغداد - عاجل
19.53%
03:59 | 2021-11-15
الكشف عن طبيعة انفجار سمع دويه في بغداد - عاجل
03:59 | 2021-11-15
ارتفاع بالوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
17.96%
09:15 | 2021-11-15
ارتفاع بالوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
09:15 | 2021-11-15
التربية تكشف عن خطة &quot;التعليم عن بعد&quot; للعام الدراسي الحالي - عاجل
16.81%
06:45 | 2021-11-15
التربية تكشف عن خطة "التعليم عن بعد" للعام الدراسي الحالي - عاجل
06:45 | 2021-11-15
طقس العراق.. أمطار ودرجات حرارة منخفضة بدءاً من الغد
16.78%
02:20 | 2021-11-15
طقس العراق.. أمطار ودرجات حرارة منخفضة بدءاً من الغد
02:20 | 2021-11-15
الاتحاد الآسيوي يكشف الجنس الحقيقي لحارس مرمى منتخب إيران للسيدات
14.53%
09:05 | 2021-11-15
الاتحاد الآسيوي يكشف الجنس الحقيقي لحارس مرمى منتخب إيران للسيدات
09:05 | 2021-11-15
مع بدء العام الدراسي الجديد.. الصحة تصدر بياناً تحذيرياً - عاجل
14.38%
11:45 | 2021-11-15
مع بدء العام الدراسي الجديد.. الصحة تصدر بياناً تحذيرياً - عاجل
11:45 | 2021-11-15
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.