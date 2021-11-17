صولة امنية جديدة في بغداد.. هذه نتائجها

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، ضبط كدس للأسلحة والأعتدة المختلفة واعتقال متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات قيادة عمليات بغداد/ المقر المتقدم – الكرخ، متمثلة بفرقة المشاة السابعة عشرة تستمر في عملياتها الاستباقية المبنية على معلومات دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد من أجل حفظ الأمن والاستقرار في مناطق جنوب بغداد، وفي هذا السياق تمكنت قوة من لواء المشاة (23) بإمرة العقيد الركن آمر اللواء، وخلال عمليات بحث وتفتيش في منطقتي (الرداسية، والاخساف) من ضبط كدسين للأعتدة يحتويان على صاروخ سترلا، وصاروخي سمتية، (4) صواريخ قاذفة مضادة للدروع، وصاروخ مضاد للأشخاص مع حشوة دافعة، ولغم مضاد للدروع، ومسطرة تفجير، وشريط عتاد BKC، ومقذوف عيار (155) ملم. من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، تم رفع المواد من قبل الجهد الهندسي في الفرقة بدون حادث".

واضاف البيان، ان "قوة مشتركة من اللواء الخامس شرطة اتحادية ومفرزة من جهاز الأمن الوطني تمكنتمن ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة في منطقة الشعلة، واعتقال ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، خلال ممارسات أمنية ضمن قاطع المسؤولية".

وتابع انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".